Девушка получила тяжелые травмы после падения в подвал во Владивостоке

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело после падения 16-летней девушки в подвал многоквартирного дома на улице Марченко. По данным СКР по Приморскому краю, это произошло 2 июля 2025 года. Несовершеннолетняя получила тяжкие повреждения из-за ненадлежащего состояния придомовой территории.
Следствие рассматривает версию о халатности управляющей компании, которая могла не обеспечить безопасность на участке. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, включая возможные нарушения со стороны коммунальных служб.