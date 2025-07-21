Девушка получила тяжелые травмы после падения в подвал во Владивостоке

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело после падения 16-летней девушки в подвал многоквартирного дома на улице Марченко. По данным СКР по Приморскому краю, это произошло 2 июля 2025 года. Несовершеннолетняя получила тяжкие повреждения из-за ненадлежащего состояния придомовой территории.