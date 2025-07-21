В Самаре разыскивают самокатчика, который ехал по дороге с девочкой на плечах

Полиция совместно с представителями кикшеринга устанавливает личность самокатчика, который ехал по дороге в Самаре с девочкой на плечах.
Ранее в местных Telegram-каналах появилось видео, на котором видно, как мужчина на самокате движется по проезжей части в центре города, занимая правую полосу и объезжая припаркованные автомобили.
В региональном управлении МВД сообщили, что сотрудники полиции совместно с представителями сервиса кикшеринга занимаются установлением личности нарушителя. Также там отметили, что по собранным материалам будет принято процессуальное решение.
Напомним, мы писали, что в 26 и 27 июля в Самаре пройдут соревнования по парусному спорту.
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