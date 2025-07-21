Как в XIX веке: приморца держали в рабстве на золотом прииске в Амурской области

Мужчину эксплуатировали с апреля по май, лишив не только свободы, но и документов.
По данным следствия, двое местных жителей организовали нелегальную схему трудового принуждения. Потерпевшего держали в изоляции, под постоянным контролем и угрозами. Ему не позволяли покинуть прииск, при этом заставляя выполнять тяжелую физическую работу на добыче золота.
«Он подвергался насилию, переработке, а также остался без документов», — сообщают в следственном управлении. Рабочий трудился ежедневно, без выходных, в условиях крайней изоляции и без возможности сообщить о своем положении. Фактически — в плену.
После освобождения мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 127.2 УК РФ — использование рабского труда с применением насилия. Оба подозреваемых задержаны и заключены под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
По словам правозащитников, случай в Амурской области вскрыл опасную реальность: в отдаленных районах Дальнего Востока случаи трудового рабства могут оставаться незамеченными годами.
«Это не единичная история — это тревожный сигнал», — отмечают эксперты.
Сейчас следователи проверяют, могли ли на участке «Ясный» удерживаться и другие люди. История приморца стала символом той незримой черты, где золото — не символ богатства, а плата за человеческую свободу.