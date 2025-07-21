СК закончил расследование уголовного дела в отношении руководителей международной секты

Следователи установили, что для управления белорусской ячейкой был назначен так называемый митрополит. Он как руководитель давал указания на подготовку агитационных материалов и написание лживых «молитв», подготовку публикаций для экстремистских интернет-ресурсов. С мая 2023 года фигуранты создали в Сети ряд так называемых вербовочных ресурсов, завлекая новых адептов для осуществления своей экстремистской деятельности. Цели организаторов секты — разжигание национальной и религиозной вражды, ненависти к представителям традиционных христианских ценностей, а также производство, издание, хранение, транспортировка и распространение экстремистских материалов.