СК закончил расследование уголовного дела в отношении руководителей международной секты

Следователи раскрыли суть секты. Ее адепты проповедовали создание никем не признанного государства «Триединая Русь». Они заманивали последователей в глушь, в полуразвалившиеся избы заброшенных деревень, где люди отрекались от документов, социальных благ и медпомощи, обрывали связи с внешним миром. Деньги, ценное имущество и недвижимость — были входным билетом в новый «мир».
Как стало известно, фигуранты подстрекали членов секты к присяге не существующему императору, к отрицанию действующего государственного строя и законов, узурпируя законодательную, судебную и исполнительную власть.
Противоправная деятельность белорусской ячейки международной секты была пресечена сотрудниками ГУБОПиК МВД Беларуси. Получена информация, что подобные секты функционируют в России, Украине и Молдове.
Следователи установили, что для управления белорусской ячейкой был назначен так называемый митрополит. Он как руководитель давал указания на подготовку агитационных материалов и написание лживых «молитв», подготовку публикаций для экстремистских интернет-ресурсов. С мая 2023 года фигуранты создали в Сети ряд так называемых вербовочных ресурсов, завлекая новых адептов для осуществления своей экстремистской деятельности. Цели организаторов секты — разжигание национальной и религиозной вражды, ненависти к представителям традиционных христианских ценностей, а также производство, издание, хранение, транспортировка и распространение экстремистских материалов.
В ходе расследования уголовного дела следователи установили структуру экстремистского формирования, а также руководителей и участников, исполняемые ими роли. Для реализации преступного плана организаторы белорусской ячейки превратили заброшенные здания в глухих деревнях на территории Гродненской и Витебской областей в место для проведения обрядов, рядом с которым и жили участники секты.
В рамках расследования уголовного дела пяти руководителям экстремистского формирования, в зависимости от степени их участия в преступлениях, предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: ч.1 ст.361−1 (создание и руководство экстремистским формированием); ч.2 ст. 193 (организация и руководство религиозной организацией, посягающей на личность, права и обязанности граждан); ч. 3 ст. 130 (разжигание национальной и религиозной вражды и розни).
С санкции прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Руководитель белорусской ячейки международной секты, скрывающийся за пределами страны, объявлен в розыск.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в Генеральную прокуратуру для направления в суд.