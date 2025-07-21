Самолет Москва — Уфа пролетел в опасной близости с другим воздушным судном

Как сообщается в телеграм-канале «Авиаинцидент», ночью 21 июля в районе аэродрома Москва (Шереметьево) при выполнении полета воздушных судов в Уфу и Санкт-Петербург севернее столицы кратковременно сработала индикация конфликтной ситуации, самолеты следовали на сходящихся курсах. Между тем, доклады экипажей судов о срабатывании ТКАС (система предупреждения столкновения самолётов в воздухе — прим. ред.) не поступали, угроза столкновения отсутствовала.