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Самолет Москва — Уфа пролетел в опасной близости с другим воздушным судном

Самолеты следовали на сходящихся курсах.

Источник: Башинформ

Как сообщается в телеграм-канале «Авиаинцидент», ночью 21 июля в районе аэродрома Москва (Шереметьево) при выполнении полета воздушных судов в Уфу и Санкт-Петербург севернее столицы кратковременно сработала индикация конфликтной ситуации, самолеты следовали на сходящихся курсах. Между тем, доклады экипажей судов о срабатывании ТКАС (система предупреждения столкновения самолётов в воздухе — прим. ред.) не поступали, угроза столкновения отсутствовала.

Дело в том, что в районе авиационного события действия диспетчеров были ограничены в связи с введением сигнала «Ковер» и грозовой деятельностью. В итоге все обошлось.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что Башкирия возобновляет прямые рейсы во Вьетнам.