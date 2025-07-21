Суд изъял у семьи экс-чиновника в Татарстане имущество на 437 млн рублей

Верховный суд Татарстана удовлетворил иск прокуратуры о конфискации имущества семьи бывшего главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова. Решение касается активов на сумму 437 миллионов рублей.
Иск был подан в апреле 2023 года, изначально речь шла о 308 млн рублей, но в ходе разбирательства требования увеличились. Всего прокуратура оценивала имущество семьи Миронова в 460 млн рублей, включая более 40 объектов недвижимости.
Среди активов, согласно данным источников, значатся квартиры в элитных жилых комплексах «Казансу» и «Меркурий», нежилые помещения и земельные участки. Дело рассматривалось в закрытом режиме, а ответчики не признали предъявленные претензии.