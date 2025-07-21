Самолет Москва — Уфа разошелся с другим судном с минимальным интервалом

Ранним утром 21 июля в воздушном пространстве близ аэропорта Шереметьево произошла нештатная ситуация. Два пассажирских лайнера Sukhoi Superjet 95, выполнявший рейс SDM6809 по маршруту Москва — Санкт-Петербург, и Airbus A320, следовавший в Уфу, оказались на опасном сближении. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».
Известно, что воздушные суда двигались с разницей высот в 600 футов (около 180 метров), сохраняя горизонтальную дистанцию приблизительно пять километров. Хотя система TCAS, предназначенная для предупреждения о возможных конфликтах, кратковременно активировалась, экипажи обоих самолетов не сообщали о возникновении реальной угрозы столкновения.
Отмечается, что ситуация осложнялась неблагоприятными погодными условиями и введенным ранее режимом «Ковер». Несмотря на случившееся, оба воздушных судна благополучно продолжили выполнение своих рейсов.
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