Самолет ВВС Бангладеш разбился на территории университета в Дакке, 28 пострадавших

По данным бангладешского портала Prothom Alo, по меньшей мере 1 человек погиб, еще 28 получили ранения. Пострадавшие были доставлены вертолетом в Объединенный военный госпиталь. Самолет F-7 BGI вылетел в 13:06 по местному времени и вскоре рухнул на крышу столовой Milestone College. После крушения в здании возник пожар.