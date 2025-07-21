Самолет ВВС Бангладеш разбился на территории университета в Дакке, 28 пострадавших

В столице Бангладеш Дакке учебный самолет Военно-воздушных сил страны потерпел крушение на территории школы Milestone, сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным бангладешского портала Prothom Alo, по меньшей мере 1 человек погиб, еще 28 получили ранения. Пострадавшие были доставлены вертолетом в Объединенный военный госпиталь. Самолет F-7 BGI вылетел в 13:06 по местному времени и вскоре рухнул на крышу столовой Milestone College. После крушения в здании возник пожар.
На месте происшествия работают три пожарных расчета, которые ликвидируют последствия аварии.