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Самолет ВВС Бангладеш разбился на территории университета в Дакке, 28 пострадавших

В столице Бангладеш Дакке самолет ВВС F-7 BGI потерпел крушение на территории школы Milestone College. 1 человек погиб, 28 пострадали.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В столице Бангладеш Дакке учебный самолет Военно-воздушных сил страны потерпел крушение на территории школы Milestone, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным бангладешского портала Prothom Alo, по меньшей мере 1 человек погиб, еще 28 получили ранения. Пострадавшие были доставлены вертолетом в Объединенный военный госпиталь. Самолет F-7 BGI вылетел в 13:06 по местному времени и вскоре рухнул на крышу столовой Milestone College. После крушения в здании возник пожар.

На месте происшествия работают три пожарных расчета, которые ликвидируют последствия аварии.