Три человека пострадали в ДТП с участием автомобиля полиции в Приморье

По информации SHOT, со ссылкой на очевидцев, ДТП на улице Клубной случилось во время преследования патрульным автомобилем грузовика-нарушителя. Полицейская машина двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиреной, однако ей не уступили дорогу, что привело к жесткому столкновению.