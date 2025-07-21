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Три человека пострадали в ДТП с участием автомобиля полиции в Приморье

В Приморье, в городе Фокино, произошло ДТП с участием патрульного автомобиля ДПС. Авария случилась на улице Клубной во время преследования грузовика.

Источник: РИА "Новости"

В городе Фокино Приморского края в ДТП с участием четырех автомобилей, включая патрульную машину ДПС, пострадали три человека: двое полицейских и женщина. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации SHOT, со ссылкой на очевидцев, ДТП на улице Клубной случилось во время преследования патрульным автомобилем грузовика-нарушителя. Полицейская машина двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиреной, однако ей не уступили дорогу, что привело к жесткому столкновению.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как прохожие извлекают сотрудника из поврежденного автомобиля и переворачивают машину на колеса. Медики скорой помощи оказали помощь пострадавшим полицейским на месте происшествия.