Три человека пострадали в ДТП с участием автомобиля полиции в Приморье

В городе Фокино Приморского края в ДТП с участием четырех автомобилей, включая патрульную машину ДПС, пострадали три человека: двое полицейских и женщина. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, со ссылкой на очевидцев, ДТП на улице Клубной случилось во время преследования патрульным автомобилем грузовика-нарушителя. Полицейская машина двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиреной, однако ей не уступили дорогу, что привело к жесткому столкновению.
На опубликованных очевидцами кадрах видно, как прохожие извлекают сотрудника из поврежденного автомобиля и переворачивают машину на колеса. Медики скорой помощи оказали помощь пострадавшим полицейским на месте происшествия.