Тело убитого найдено среди труб в Алматинской области

По данным следствия, злоумышленник похитил у жертвы свыше 1,5 миллиона тенге, а затем, чтобы скрыть следы преступления, вывез тело с места происшествия. Только спустя два года благодаря упорной оперативной работе полиции удалось задержать подозреваемого. Во время следственных действий он дал признательные показания.