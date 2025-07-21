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Житель южного региона РФ украл у женщины из Самарской области вещи на 7 тысяч

39-летнего мужчину с криминальным прошлым поймали и отправили под стражу. Он проходит по уголовному делу.

39-летнего мужчину с криминальным прошлым поймали и отправили под стражу. Он проходит по уголовному делу, объяснили в ГУ МВД.

О потере личных вещей на 7 тыс. рублей правоохранителям Клявлинского района рассказала 40-летняя жительница. Сотрудники осмотрели ее квартиру и поговорили с пострадавшей и соседями.

Далее полицейские выяснили: мужчина попал в жилье, повредив замок входной двери. После вышли на след ранее судимого злоумышленника из Ростовской области и задержали его. Известно, что тот приехал в гости к знакомому.

На него завели уголовное дело по факту кражи. Сейчас — под стражей. Вещи изъяли и в ближайшее время вернут жительнице губернии.

Недавно рассказывали о тольяттинцев, который похитил с карты 72-летнего пенсионера 8 тыс. рублей.

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