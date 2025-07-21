В Самаре задержан мужчина по подозрению в убийстве собутыльника

В Промышленном районе Самары полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в совершении убийства. Трагедия произошла в одной из квартир на проспекте Кирова.
В дежурную часть поступило сообщение о происшествии, после чего на место выехал наряд полиции. В квартире оперативники обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Там же находился хозяин жилья — 41-летний, ранее судимый безработный самарец.
Как выяснили следователи, погибший — мужчина 1978 года рождения, проживавший неподалёку. Он также не имел постоянного места работы и вёл асоциальный образ жизни.
По предварительным данным, между ним и хозяином квартиры возник конфликт во время совместного распития алкоголя. В ходе ссоры подозреваемый схватил нож и ударил собутыльника в шею, от чего тот скончался на месте.
После произошедшего мужчина сам вызвал экстренные службы и остался дожидаться полиции. Предполагаемое орудие преступления изъято.
Материалы переданы в Следственное управление СК России по Самарской области. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Суд заключил его под стражу. Следствие продолжает выяснять мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего.
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