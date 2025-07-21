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В Самаре нашли мужчину, катающего на плечах девочку на электросамокате

В Самаре задержан водитель электросамоката, перевозивший пассажира на плечахСотрудники ГИБДД Самары выявили грубое нарушение ПДД при мониторинге соцсетей.

В Самаре задержан водитель электросамоката, перевозивший пассажира на плечах.

Сотрудники ГИБДД Самары выявили грубое нарушение ПДД при мониторинге соцсетей. На опубликованных в сети кадрах запечатлен водитель электросамоката, перевозивший пассажира необычным способом — посадив его себе на плечи.

Личность нарушителя установлена. Кикшеринговая компания приняла меры:

Аккаунт пользователя заблокирован;

Наложены штрафные санкции.

ГИБДД продолжает проверку по данному факту. Ведомство напоминает, что подобные нарушения:

— Создают угрозу жизни участников движения;

— Могут повлечь административную ответственность.

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