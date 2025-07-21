В Самаре нашли мужчину, катающего на плечах девочку на электросамокате

В Самаре задержан водитель электросамоката, перевозивший пассажира на плечах.
Сотрудники ГИБДД Самары выявили грубое нарушение ПДД при мониторинге соцсетей. На опубликованных в сети кадрах запечатлен водитель электросамоката, перевозивший пассажира необычным способом — посадив его себе на плечи.
Личность нарушителя установлена. Кикшеринговая компания приняла меры:
Аккаунт пользователя заблокирован;
Наложены штрафные санкции.
ГИБДД продолжает проверку по данному факту. Ведомство напоминает, что подобные нарушения:
— Создают угрозу жизни участников движения;
— Могут повлечь административную ответственность.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии.