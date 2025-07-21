На МКАД ночью легковушка сбила пешехода

По предварительной информации, накануне ночью около 22.55 42-летний водитель автомобиля Lada, двигаясь по внешнему кольцу МКАД со стороны ул. Байкальской в направлении пр. Липковского, совершил наезд на пешехода, пересекавшего МКАД в неустановленном месте. Пешеход доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа.
«Уважаемые пешеходы, не подвергайте свою жизнь опасности. Пересекайте проезжую часть только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно используйте световозвращающие элементы на своей одежде», — призвали в ГАИ.