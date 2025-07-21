Туристы в Башкирии столкнулись с медведями на горе

В Бурзянском районе Башкирии двое туристов попали в опасную ловушку: они не могли спуститься с горы Тирментау, услышав рядом медвежий рев. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Госкомитета по ЧС. Путешественники позвонили в службу спасения и попросили помощи накануне днем.
К счастью, все закончилось благополучно, рассказаи в ведомстве. Сотрудники заповедника «Шульган-Таш» быстро отреагировали на вызов и помогли туристам выбраться из опасного места.
— Пострадавших при инциденте нет, — добавили в Госкомитете.
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