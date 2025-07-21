В Новочеркасске чиновника заподозрили в превышении полномочий

В Новочеркасске сотрудника городской администрации заподозрили в превышении полномочий и давлении на бизнес. Следователи считают, что чиновник препятствовал законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Предварительно, в 2024 году чиновник заставил директора подрядной организации бесплатно убрать городской сквер. Под угрозой невыплаты 45 млн рублей за уже выполненные работы и отстранения от будущих тендеров фирма выполнила уборку на 800 тысяч рублей без договора.
В январе 2025 года история повторилась. Чиновник снова заставил предпринимателя выполнить бесплатную работу, на этот раз на улицах города.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Дело было возбуждено по материалам прокуратуры Новочеркасска и на основе данных УФСБ по региону. Расследование продолжается.
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