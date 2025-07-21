В Новочеркасске чиновника заподозрили в превышении полномочий

Предварительно, в 2024 году чиновник заставил директора подрядной организации бесплатно убрать городской сквер. Под угрозой невыплаты 45 млн рублей за уже выполненные работы и отстранения от будущих тендеров фирма выполнила уборку на 800 тысяч рублей без договора.