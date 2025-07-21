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В Самарской области 3 человека пострадали при пожаре в бане

21 июля в 12:38 поступило сообщение о возгорании бани в селе Красный Яр на улице Рабочий Городок.

21 июля в 12:38 поступило сообщение о возгорании бани в селе Красный Яр на улице Рабочий Городок. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты из ПСЧ № 110 и № 151 ПСО № 41, а также сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области.

Возгорание площадью 30 кв. м получило ранг 1-БИС. Для тушения пожара использовались три водяных ствола, работали два звена газодымозащитной службы.

Хронология ликвидации:

13:02 — локализация пожара;

13:23 — полное тушение.

К сожалению, три человека получили травмы и были госпитализированы. Причины возгорания устанавливаются. Специалисты проводят осмотр места происшествия.

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