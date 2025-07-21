В Самарской области 3 человека пострадали при пожаре в бане

21 июля в 12:38 поступило сообщение о возгорании бани в селе Красный Яр на улице Рабочий Городок. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты из ПСЧ № 110 и № 151 ПСО № 41, а также сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области.