В Самарской области 3 человека пострадали при пожаре в бане

21 июля в 12:38 поступило сообщение о возгорании бани в селе Красный Яр на улице Рабочий Городок. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты из ПСЧ № 110 и № 151 ПСО № 41, а также сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области.
Возгорание площадью 30 кв. м получило ранг 1-БИС. Для тушения пожара использовались три водяных ствола, работали два звена газодымозащитной службы.
Хронология ликвидации:
13:02 — локализация пожара;
13:23 — полное тушение.
К сожалению, три человека получили травмы и были госпитализированы. Причины возгорания устанавливаются. Специалисты проводят осмотр места происшествия.
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