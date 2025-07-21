Капитана экспедиции доставили в Красноярск после перенесённого инсульта

Супруга Александра, руководившего экспедицией на катамаране до Санкт-Петербурга, сообщила о его состоянии после экстренной эвакуации. 19 июля мужчину перевезли санитарной авиацией в Краевую клиническую больницу Красноярска, где он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Как раннее писал «МК в Красноярске», парусный катамаран «Don’t Panic» с экипажем из двух человек стартовал 25 июня от Красноярской ГЭС, планируя за два месяца преодолеть 6469 км по Северному морскому пути до Санкт-Петербурга.
Уникальное путешествие, направленное на изучение Арктики и популяризацию «зелёного» туризма, прервалось после инсульта у капитана Александра Соколенко — опытного яхтсмена и члена Русского географического общества.
Жена капитана сказала, что врачи борются с отёком головного мозга.
Ранее, 18 июля, в Норильске Александру диагностировали инсульт. Несмотря на поражение левой стороны тела, он сохранял контакт с близкими — реагировал на посещения жены, мог самостоятельно принимать мягкую пищу и питьё.
Экспедиционное судно «Don’t Panic» пока остаётся в месте последней стоянки. Команда подготовила его к транспортировке: опустила мачту и убрала такелаж. Однако из-за неблагоприятных погодных условий точные сроки доставки катамарана в Красноярск пока неизвестны.