Капитана экспедиции доставили в Красноярск после перенесённого инсульта

Как раннее писал «МК в Красноярске», парусный катамаран «Don’t Panic» с экипажем из двух человек стартовал 25 июня от Красноярской ГЭС, планируя за два месяца преодолеть 6469 км по Северному морскому пути до Санкт-Петербурга.