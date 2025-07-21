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Появилось видео с последствиями атаки БПЛА в Каменоломнях Ростовской области

В Каменоломнях Ростовской области сняли на видео ущерб от обломков БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Последствия ночной атаки БПЛА в Каменоломнях Ростовской области сняли на видео. В частности, очевидцы запечатлели на камеру пламя, которое разгорелось после падения обломков летательного аппарата. Сейчас кадры активно обсуждают в соцсетях.

Напомним, по информации врио главы региона, в ночь на 21 июля в поселке Каменоломни из-за упавших обломков БПЛА загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. После этого из диспетчерского пункта эвакуировали трех человек, предварительно, пострадавших не было. Там же, в Каменоломнях, от частей дрона вспыхнул цветочный магазин в переулке Садовом, 15б.

Пожары потушили. На ж/д станции оказалось повреждено здание старого диспетчерского пункта.

Добавим, также прошедшей ночью от БПЛА пострадали частный дом, летняя кухня и два автомобиля в поселке Раково в Красносулинском районе Дона. Кроме этого, воздушную атаку отразили в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске. В Минобороны России уточнили, что всего в течение ночи в регионе уничтожили 12 БПЛА.

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