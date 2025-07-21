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В Челябинске задержали предправления банка «Снежинский»

В Челябинской области задержали председателя правления банка «Снежинский».

Источник: © РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июл — РИА Новости. Председатель правления банка «Снежинский» в Челябинской области Федор Богданчиков задержан по подозрению в коммерческом подкупе и хищении более 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

«ФСБ задержан председатель правления банка “Снежинский” по делу о коммерческом подкупе и хищении более 1 миллиарда рублей у АО “Банк ДОМ.РФ”, — сказал собеседник.

По данным правоохранителей, Богданчиков систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в «ДОМ.РФ» документов для получения по фиктивным сделкам бюджетных денежных средств по поддержке многодетных семей, предварительная сумма коммерческого подкупа составляет не менее 19 миллионов рублей.

«В понедельник по месту жительства и работы Богданчикова прошли обыски и иные следственные действия. Председатель правления банка задержан. СКР по региону в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Решается вопрос об аресте», — отметил собеседник.

Также, по его словам, Богданчиков мог стоять во главе преступной схемы, в рамках которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц, что привело к хищению более 1 миллиарда рублей из средств АО «Банк ДОМ.РФ».

Он напомнил, что в банке «Снежинский», основным акционером которого является бывший замгубернатора Челябинской области Игорь Сербинов, в 2025 году проводились комиссией Центробанка России контрольно-надзорные мероприятия, по которым решение еще не принято.

В пресс-службе регионального УФСБ России РИА Новости подтвердили факт проведения следственно-оперативных действий.