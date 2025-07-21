В Челябинске задержали предправления банка «Снежинский»

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июл — РИА Новости. Председатель правления банка «Снежинский» в Челябинской области Федор Богданчиков задержан по подозрению в коммерческом подкупе и хищении более 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По данным правоохранителей, Богданчиков систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в «ДОМ.РФ» документов для получения по фиктивным сделкам бюджетных денежных средств по поддержке многодетных семей, предварительная сумма коммерческого подкупа составляет не менее 19 миллионов рублей.
«В понедельник по месту жительства и работы Богданчикова прошли обыски и иные следственные действия. Председатель правления банка задержан. СКР по региону в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Решается вопрос об аресте», — отметил собеседник.
Также, по его словам, Богданчиков мог стоять во главе преступной схемы, в рамках которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц, что привело к хищению более 1 миллиарда рублей из средств АО «Банк ДОМ.РФ».
Он напомнил, что в банке «Снежинский», основным акционером которого является бывший замгубернатора Челябинской области Игорь Сербинов, в 2025 году проводились комиссией Центробанка России контрольно-надзорные мероприятия, по которым решение еще не принято.
В пресс-службе регионального УФСБ России РИА Новости подтвердили факт проведения следственно-оперативных действий.