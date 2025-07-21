В Челябинске задержали предправления банка «Снежинский»

Также, по его словам, Богданчиков мог стоять во главе преступной схемы, в рамках которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц, что привело к хищению более 1 миллиарда рублей из средств АО «Банк ДОМ.РФ».