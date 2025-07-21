В Испании тело бывшего сотрудника МВД Украины найдено на месте смерти пилота Кузьминова

Как ранее сообщала The New York Times, в день убийства на парковку дома Кузьминова приехал автомобиль с двумя людьми. Они устроили засаду, а когда пилот вышел из машины, открыли огонь. В него попало шесть пуль, после чего нападавшие переехали свою жертву угнанным автомобилем, который позднее был найден сожженным неподалеку. Смерть Кузьминова украинские власти подтвердили 19 февраля. По информации CBS News, он был захоронен в безымянной могиле на юге Испании.