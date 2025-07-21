В Испании тело бывшего сотрудника МВД Украины найдено на месте смерти пилота Кузьминова

61-летнего Грушевского нашли лежащим лицом вниз в воде, без признаков жизни. Первыми помощь пытались оказать соседи, затем медики, но безуспешно. На нем не было явных следов насилия, однако из одного уха шла кровь. Издание не исключает, что причиной смерти могли стать внезапная остановка сердца или инсульт.
При этом МИД Украины со ссылкой на генконсульство в Барселоне заявляет, что причиной смерти стало утопление. Игорь Грушевский ранее работал в департаменте по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, а затем — в Национальной полиции.
Тело обнаружили в жилом комплексе Cala Alta, том самом, где 13 февраля2024 года был убит российский пилот Максим Кузьминов. Летом 2023 года Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на Украину, а затем перебрался в Испанию. В этой стране, получив от украинских властей $500 тыс. и новый паспорт на имя Игоря Шевченко, пилот обосновался в жилом комплексе на берегу Средиземного моря.
Как ранее сообщала The New York Times, в день убийства на парковку дома Кузьминова приехал автомобиль с двумя людьми. Они устроили засаду, а когда пилот вышел из машины, открыли огонь. В него попало шесть пуль, после чего нападавшие переехали свою жертву угнанным автомобилем, который позднее был найден сожженным неподалеку. Смерть Кузьминова украинские власти подтвердили 19 февраля. По информации CBS News, он был захоронен в безымянной могиле на юге Испании.