Рабочий погиб при падении с третьего этажа в Новолукомле

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Следователи выяснят обстоятельства гибели подсобного рабочего в Новолукомле, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.
Смертельный инцидент произошел 18 июля — 35-летний мужчина сорвался с балконного основания третьего этажа.
«Его коллега незамедлительно вызвал скорую, несмотря на усилия врачей, от полученных травм мужчина скончался в больнице», — говорится в сообщении.
По информации следствия, на балконном основании, на котором находился мужчина, строительные работы не велись, проход был обозначен. Предварительная версия — рабочий облокотился на деревянные перила, которыми был огражден балкон, и вместе с ними упал вниз.
Проверку по факту гибели рабочего проводит Чашникский районный отдел СК. Следователям предстоит установить точные причины произошедшего.
В СК напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать правила техники безопасности и охраны труда. Игнорирование этих норм, как уточнили следователи, может привести к травмам и гибели.