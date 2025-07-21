Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рабочий погиб при падении с третьего этажа в Новолукомле

По предварительной версии следователей, мужчина облокотился на балконные перила и рухнул вниз вместе с ними.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Следователи выяснят обстоятельства гибели подсобного рабочего в Новолукомле, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Смертельный инцидент произошел 18 июля — 35-летний мужчина сорвался с балконного основания третьего этажа.

«Его коллега незамедлительно вызвал скорую, несмотря на усилия врачей, от полученных травм мужчина скончался в больнице», — говорится в сообщении.

По информации следствия, на балконном основании, на котором находился мужчина, строительные работы не велись, проход был обозначен. Предварительная версия — рабочий облокотился на деревянные перила, которыми был огражден балкон, и вместе с ними упал вниз.

Проверку по факту гибели рабочего проводит Чашникский районный отдел СК. Следователям предстоит установить точные причины произошедшего.

В СК напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать правила техники безопасности и охраны труда. Игнорирование этих норм, как уточнили следователи, может привести к травмам и гибели.