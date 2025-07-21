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В Башкирии 41-летний мужчина погиб под колесами Nissan

В Башкирии 37-летний мужчина насмерть сбил пешехода.

Источник: Комсомольская правда

В Чишминском районе Башкирии произошла смертельная авария. О подробностях трагедии сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, 37-летний мужчина за рулем Nissan ехал по М-5. На 38-м километре дороги Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки он наехал на 41-летнего мужчину, лежавшего прямо по середине дороги. От тяжелых травм пешеход умер до приезда медиков.

По факту ДТП начато разбирательство.

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