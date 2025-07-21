Мама говорила не сопротивляться: как отец годами насиловал дочерей на Урале

— После пятого и шестого класса я и старшая сестра лишились девственности из-за отца. С маленькой он (занимался сексом — прим. «ВМ») только орально… Мне было девять или десять лет, когда он первый раз стал приставать. Подошел с ножом, пригрозил что убьет. Он был очень пьяный. Я сопротивлялась, говорила: «Не лезь, я хочу спать, отстань». Я много ревела тогда. Он сказал: «Я вас готовлю ко взрослой жизни», — вспоминала позднее девочка в эфире Четвертого канала.