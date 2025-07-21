В Омской области мотоцикл столкнулся с лошадью, погиб подросток

Несчастный случай произошел в вечером 20 июля на дороге при въезде в поселок Любовский Нововоршавского района Омской области. На мотоцикле «Сузуки» ехали 26-летний мужчина и его двоюродная сестра. Мужчина решил прокатить родственницу на недавно купленном мотоцикле. На дорогу перед ними внезапно выбежала лошадь.