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В Омской области мотоцикл столкнулся с лошадью, погиб подросток

Мотоцикл столкнулся с лошадью в Омской области, в результате ДТП погиб подросток.

Источник: © РИА Новости

ОМСК, 21 июл — РИА Новости. Брат с сестрой в Омской области на мотоцикле врезались в лошадь, после чего подросток погибла, сообщили в региональном УМВД.

Несчастный случай произошел в вечером 20 июля на дороге при въезде в поселок Любовский Нововоршавского района Омской области. На мотоцикле «Сузуки» ехали 26-летний мужчина и его двоюродная сестра. Мужчина решил прокатить родственницу на недавно купленном мотоцикле. На дорогу перед ними внезапно выбежала лошадь.

«В результате ДТП погибла его 14-летняя двоюродная сестра, находящаяся в качестве пассажирки на мотоцикле, водитель с тяжелыми травмами доставлен в районную больницу», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД по региону.

На место ДТП выезжал прокурор района Георгий Котов. Ход расследования случившегося взяла под контроль прокуратура Омской области.