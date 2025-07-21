В Омской области мотоцикл столкнулся с лошадью, погиб подросток

ОМСК, 21 июл — РИА Новости. Брат с сестрой в Омской области на мотоцикле врезались в лошадь, после чего подросток погибла, сообщили в региональном УМВД.
Несчастный случай произошел в вечером 20 июля на дороге при въезде в поселок Любовский Нововоршавского района Омской области. На мотоцикле «Сузуки» ехали 26-летний мужчина и его двоюродная сестра. Мужчина решил прокатить родственницу на недавно купленном мотоцикле. На дорогу перед ними внезапно выбежала лошадь.
«В результате ДТП погибла его 14-летняя двоюродная сестра, находящаяся в качестве пассажирки на мотоцикле, водитель с тяжелыми травмами доставлен в районную больницу», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД по региону.
На место ДТП выезжал прокурор района Георгий Котов. Ход расследования случившегося взяла под контроль прокуратура Омской области.