Захотевший любовных утех житель Уфы стал жертвой мошенников

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, мужчина нашел в сети специальный сайт, связался с указанным номером и перевел деньги за услугу. Однако вместо встречи с девушкой аферисты продолжили вымогать у него средства под разными предлогами. В итоге уфимец потерял более 50 тысяч рублей, после чего обратился в полицию.