Захотевший любовных утех житель Уфы стал жертвой мошенников

В Уфе участились случаи обмана через интернет. Один из пострадавших лишился крупной суммы, пытаясь заказать интим-услуги.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, мужчина нашел в сети специальный сайт, связался с указанным номером и перевел деньги за услугу. Однако вместо встречи с девушкой аферисты продолжили вымогать у него средства под разными предлогами. В итоге уфимец потерял более 50 тысяч рублей, после чего обратился в полицию.
Еще одной жертвой мошенников стала местная студентка. Девушка решила купить садовую мебель через мессенджер, где увидела привлекательное предложение. После обсуждения деталей с «менеджером» она оплатила заказ и даже получила договор купли-продажи. Однако обещанная доставка так и не состоялась, а когда покупательница попыталась уточнить сроки, обнаружила, что переписка исчезла.
Полиция предупреждает: мошенники искусно манипулируют людьми, используя их доверие и эмоции. Чтобы не стать жертвой, следует проявлять осторожность при онлайн-покупках, а при заказе сомнительных услуг тем более.
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