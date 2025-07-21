Суд отказал в УДО бывшему главарю ОПГ Екатеринбурга

Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Ранее в суде было доказано, что группа из пяти граждан нападала на водителей большегрузов, использовали огнестрельное оружие. Банда действовала в Свердловской области с 2001 года. Инициатором и организатором группировки был Дмитрий Кайль.
В 2010 году суд назначил Дмитрию Кайлю наказание в виде 22 лет лишения свободы. В мае 2024 года Свердловский областной суд заменил неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на принудительные работы с удержанием части заработной платы в доход государства.
3 июня 2025 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказал Дмитрию Кайлю в УДО. Свердловский областной суд оставил постановление без изменения.
«МК-Урал» ранее писал, что следственные органы предъявили обвинение мужчине 1958 года рождения по ст. 105 УК РФ (Убийство). Преступление произошло 27 июля 1998 года.
В этот день в одной из квартир домов Богдановича было обнаружено тело 64-летней хозяйки дома с признаками насильственной смерти. На шее у нее были колото-резаные раны.