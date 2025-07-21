Свердловчанин признал вину в реабилитации нацизма

По версии следствия, 75-летний мужчина из поселка Цементный Невьянского района в сентябре 2023 года и в феврале 2024 года размещал в публичных сообществах одной из социальных сетей текстовые комментарии, оправдывающие идеологию фашизма и нацизма и преступления.