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Свердловчанин признал вину в реабилитации нацизма

21 июля в Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению Ильи Ф. в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, Илья Ф. в социальных сетях написал комментарии, которые оправдывают идеологию нацизма и фашизма, преступления, совершенные Германией во Второй мировой войне, установленные приговором Международного военного трибунала.

Илья Ф. полностью признал свою вину. По ходатайству обвиняемого дело рассматривается в особом порядке: без проведения судебного следствия.

Представитель прокуратуры просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься администрированием сайтов на срок 2 года.

Приговор огласят 22 июля.

«МК-Урал» ранее писал, что прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о реабилитации нацизма.

По версии следствия, 75-летний мужчина из поселка Цементный Невьянского района в сентябре 2023 года и в феврале 2024 года размещал в публичных сообществах одной из социальных сетей текстовые комментарии, оправдывающие идеологию фашизма и нацизма и преступления.