Свердловчанин признал вину в реабилитации нацизма

По версии следствия, Илья Ф. в социальных сетях написал комментарии, которые оправдывают идеологию нацизма и фашизма, преступления, совершенные Германией во Второй мировой войне, установленные приговором Международного военного трибунала.
Илья Ф. полностью признал свою вину. По ходатайству обвиняемого дело рассматривается в особом порядке: без проведения судебного следствия.
Представитель прокуратуры просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься администрированием сайтов на срок 2 года.
Приговор огласят 22 июля.
«МК-Урал» ранее писал, что прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о реабилитации нацизма.
По версии следствия, 75-летний мужчина из поселка Цементный Невьянского района в сентябре 2023 года и в феврале 2024 года размещал в публичных сообществах одной из социальных сетей текстовые комментарии, оправдывающие идеологию фашизма и нацизма и преступления.