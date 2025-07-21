Ущерб от незаконной добычи песка в русле Сырдарьи составил 17 млрд сумов

С 2024 года в республике действует указ об упорядочивании добычи нерудных полезных ископаемых в водоемах. Документ вводит существенные ограничения на разработку песка и гравия в руслах рек. В том числе, бессрочный запрет на добычу в Чирчике, Нарыне, Кашкадарье, Сурхандарье и некоторых других крупных реках.