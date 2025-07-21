Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ущерб от незаконной добычи песка в русле Сырдарьи составил 17 млрд сумов

В Бекабадском районе Ташкентской области обнаружили незаконную добычу песчано-гравийной смеси в русле Сырдарьи. Ущерб природе составил 17 млрд сумов, сообщило Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Источник: Минэкологии РУз

Нарушение зафиксировали во время совместного рейда представителей ведомства и правоохранителей. Незаконной добычей занимались два гражданина Узбекистана. Для этого они использовали бульдозер и грузовик.

Собранные материалы передали в региональную прокуратуру для возбуждения дела о нарушении природоохранного законодательства.

С 2024 года в республике действует указ об упорядочивании добычи нерудных полезных ископаемых в водоемах. Документ вводит существенные ограничения на разработку песка и гравия в руслах рек. В том числе, бессрочный запрет на добычу в Чирчике, Нарыне, Кашкадарье, Сурхандарье и некоторых других крупных реках.