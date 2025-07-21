Ущерб от незаконной добычи песка в русле Сырдарьи составил 17 млрд сумов

Нарушение зафиксировали во время совместного рейда представителей ведомства и правоохранителей. Незаконной добычей занимались два гражданина Узбекистана. Для этого они использовали бульдозер и грузовик.
Собранные материалы передали в региональную прокуратуру для возбуждения дела о нарушении природоохранного законодательства.
С 2024 года в республике действует указ об упорядочивании добычи нерудных полезных ископаемых в водоемах. Документ вводит существенные ограничения на разработку песка и гравия в руслах рек. В том числе, бессрочный запрет на добычу в Чирчике, Нарыне, Кашкадарье, Сурхандарье и некоторых других крупных реках.