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Отдел образования в Жетысае украл 4 млрд тенге за два года

В Туркестанской области вынесен приговор 46 работникам Жетысайского районного отдела образования. Их обвинили в хищении бюджетных средств, сообщает Otyrar.

По данным суда, обвиняемые с 2021 по 2023 год перечисляли зарплаты фиктивным сотрудникам, причинив государству ущерб на сумму свыше 4 млрд тенге.

43 школьных бухгалтера обвинялись в растрате, 34 из них получили сроки от 5 до 8 лет, 12 — реальное лишение свободы.

Около 800 млн тенге уже возвращены государству. Вопрос о полном возмещении ущерба передан в гражданское судопроизводство.

Приговор пока не вступил в силу.

Ранее сообщалось, что хищение более 136 млн тенге бюджетных средств выявлено в ГККП «Шымкент жастар театры». Деньги выделялись из бюджета на покупку оборудования для концертов — колонок, сабвуферов, микрофонов, усилителей и других технических средств. Всего сумма контракта составила 320 млн тенге.