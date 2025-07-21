Отдел образования в Жетысае украл 4 млрд тенге за два года

Ранее сообщалось, что хищение более 136 млн тенге бюджетных средств выявлено в ГККП «Шымкент жастар театры». Деньги выделялись из бюджета на покупку оборудования для концертов — колонок, сабвуферов, микрофонов, усилителей и других технических средств. Всего сумма контракта составила 320 млн тенге.