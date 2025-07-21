Отдел образования в Жетысае украл 4 млрд тенге за два года

По данным суда, обвиняемые с 2021 по 2023 год перечисляли зарплаты фиктивным сотрудникам, причинив государству ущерб на сумму свыше 4 млрд тенге.
43 школьных бухгалтера обвинялись в растрате, 34 из них получили сроки от 5 до 8 лет, 12 — реальное лишение свободы.
Около 800 млн тенге уже возвращены государству. Вопрос о полном возмещении ущерба передан в гражданское судопроизводство.
Приговор пока не вступил в силу.
Ранее сообщалось, что хищение более 136 млн тенге бюджетных средств выявлено в ГККП «Шымкент жастар театры». Деньги выделялись из бюджета на покупку оборудования для концертов — колонок, сабвуферов, микрофонов, усилителей и других технических средств. Всего сумма контракта составила 320 млн тенге.