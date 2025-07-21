В Самарской области пресечена незаконная трудовая деятельность 40 мигрантов

В ходе мероприятий выявлено более 40 нарушений миграционного законодательства. Трое иностранных граждан, осуществлявших незаконную трудовую деятельность, задержаны. Один из них дополнительно нарушал режим пребывания на территории РФ.
Особенностью операции стало применение беспилотного летательного аппарата для фиксации попыток правонарушителей скрыться от правоохранителей.
В настоящее время устанавливается личность работодателя, который будет привлечён к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ за незаконное трудоустройство иностранцев.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии.