Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области пресечена незаконная трудовая деятельность 40 мигрантов

Совместными усилиями Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, специалистов по эксплуатации БПЛА и бойцов ОМОН Управления Росгвардии проведены профилактические рейды в Волжском районе.

Совместными усилиями Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, специалистов по эксплуатации БПЛА и бойцов ОМОН Управления Росгвардии проведены профилактические рейды в Волжском районе.

В ходе мероприятий выявлено более 40 нарушений миграционного законодательства. Трое иностранных граждан, осуществлявших незаконную трудовую деятельность, задержаны. Один из них дополнительно нарушал режим пребывания на территории РФ.

Особенностью операции стало применение беспилотного летательного аппарата для фиксации попыток правонарушителей скрыться от правоохранителей.

В настоящее время устанавливается личность работодателя, который будет привлечён к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ за незаконное трудоустройство иностранцев.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше