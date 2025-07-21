16-летней омичке, убившей ребёнка в гостинице, грозит до пяти лет тюрьмы

Следователи установили, что несовершеннолетняя проживала в пригороде Омска. В хотселе она родила здорового мальчика. Не желая его воспитывать, она задушила младенца и оставив в мусорном ведре в пакете. Страшную находку обнаружила сотрудница гостиницы во время уборки.