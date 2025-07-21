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16-летней омичке, убившей ребёнка в гостинице, грозит до пяти лет тюрьмы

Точную причину смерти ребёнка установят после проведения экспертизы.

Прокуратура Ленинского округа Омска взяла на контроль ход расследования уголовного дела в отношении 16-летней девушки. Она обвиняется в убийстве новорожденного (ст. 106 УК РФ).

Трагедия произошла в ночь с 17 на 18 июля 2025 года в хостеле на ул. 5-я Путевая.

Следователи установили, что несовершеннолетняя проживала в пригороде Омска. В хотселе она родила здорового мальчика. Не желая его воспитывать, она задушила младенца и оставив в мусорном ведре в пакете. Страшную находку обнаружила сотрудница гостиницы во время уборки.

Точную причину смерти ребёнка установят после экспертизы. Вину в совершении преступления девушка признала.

Как стало известно корреспондентам omsk.aif.ru, предполагаемому отцу ребёнка 37 лет. Девушка начала рожать в тот момент, когда у них было свидание в гостинице.

Санкция статьи, которую ей вменяют, предусматривает до 5 лет лишения свободы.