16-летней омичке, убившей ребёнка в гостинице, грозит до пяти лет тюрьмы

Прокуратура Ленинского округа Омска взяла на контроль ход расследования уголовного дела в отношении 16-летней девушки. Она обвиняется в убийстве новорожденного (ст. 106 УК РФ).
Трагедия произошла в ночь с 17 на 18 июля 2025 года в хостеле на ул. 5-я Путевая.
Следователи установили, что несовершеннолетняя проживала в пригороде Омска. В хотселе она родила здорового мальчика. Не желая его воспитывать, она задушила младенца и оставив в мусорном ведре в пакете. Страшную находку обнаружила сотрудница гостиницы во время уборки.
Точную причину смерти ребёнка установят после экспертизы. Вину в совершении преступления девушка признала.
Как стало известно корреспондентам omsk.aif.ru, предполагаемому отцу ребёнка 37 лет. Девушка начала рожать в тот момент, когда у них было свидание в гостинице.
Санкция статьи, которую ей вменяют, предусматривает до 5 лет лишения свободы.