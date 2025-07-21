В Прикамье 32-летнего водителя грузовика осудили после ДТП с 2 погибшими

Смертельная авария с участием легковушки и грузового авто случилась в начале 2025 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что 15 января автомобиль «Ситрак» двигался по трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь. В один момент мужчина выехал на встречную полосу, где грузовик врезался в легковушку «Рено».