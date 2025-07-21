В Прикамье 32-летнего водителя грузовика осудили после ДТП с 2 погибшими

Суд над 32-летним водителем грузовика за ДТП с двумя погибшими людьми прошёл в Пермском крае, сообщает инстанция города Кунгура.
Смертельная авария с участием легковушки и грузового авто случилась в начале 2025 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что 15 января автомобиль «Ситрак» двигался по трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь. В один момент мужчина выехал на встречную полосу, где грузовик врезался в легковушку «Рено».
В момент ДТП в пострадавшем автомобиле находились 62-летний водитель и пассажирка. От полученных травм они скончались на месте происшествия. Виновником аварии оказался 32-летний водитель грузовика из Владимирской области.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Собранные материалы дела рассматривались в Кунгурском городском суде. Инстанция признала водитель виновным и назначила ему три года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, мужчина лишён права управлять транспортом на два года.