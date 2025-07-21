В Челябинске задержан глава банка «Снежинский» Федор Богданчиков

Председатель правления челябинского банка «Снежинский» Федор Богданчиков задержан по делу о хищении и коммерческом подкупе. Его обвиняют в хищении не менее миллиарда рублей из АО «Банк ДОМ.РФ», сообщает «Коммерсантъ».
Сотрудники УФСБ по Челябинской области провели обыски дома у него и в офисе банка. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. По предварительным данным, Богданчиков получил не менее 19 миллионов рублей от посредника за содействие в завладении выплатами в рамках фиктивных проектов, оформленных под видом поддержки многодетных семей. Помимо этого, по версии следствия, он руководил еще одной схемой, которая предполагала искусственное завышение выплат или выдачу кредитов на подставных лиц. В результате, у АО «ДОМ.РФ», которое является оператором государственных программ поддержки, могли похитить более миллиарда рублей.
Как писал ранее «Коммерсантъ», в конце прошлого года правоохранители начали проводить в банке оперативные мероприятия в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество». К марту текущего года сумма ущерба в рамках этого расследования, по данным издания, выросла до 8 млрд рублей.
В мае 2025 года по этому делу был арестован начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Алексей Копейкин. Ему было предъявлено обвинение по статье «Получение коммерческого подкупа с отягчающими обстоятельствами». В текущем году в банке «Снежинский» проводила проверку комиссия Центробанка, решение по итогам которой на данный момент не принято.