В Челябинске задержан глава банка «Снежинский» Федор Богданчиков

Сотрудники УФСБ по Челябинской области провели обыски дома у него и в офисе банка. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. По предварительным данным, Богданчиков получил не менее 19 миллионов рублей от посредника за содействие в завладении выплатами в рамках фиктивных проектов, оформленных под видом поддержки многодетных семей. Помимо этого, по версии следствия, он руководил еще одной схемой, которая предполагала искусственное завышение выплат или выдачу кредитов на подставных лиц. В результате, у АО «ДОМ.РФ», которое является оператором государственных программ поддержки, могли похитить более миллиарда рублей.