В Башкирии пятилетний ребенок упал с моста на велосипеде

В Бакалинском районе Башкирии произошел несчастный случай с маленьким ребенком. Как сообщает пресс-служба республиканского Госкомитета по ЧС, пятилетний мальчик оказался на больничной койке после прогулки.
Инцидент произошел в селе Мустафино. Маленький мальчик упал с моста во время катания на велосипеде.
Пострадавшего ребенка экстренно доставили в Туймазинскую центральную районную больницу. Врачи продолжают наблюдение за состоянием юного пациента.
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