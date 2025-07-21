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В Башкирии пятилетний ребенок упал с моста на велосипеде

В Башкирии упавшего на велосипеде с моста мальчика доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Бакалинском районе Башкирии произошел несчастный случай с маленьким ребенком. Как сообщает пресс-служба республиканского Госкомитета по ЧС, пятилетний мальчик оказался на больничной койке после прогулки.

Инцидент произошел в селе Мустафино. Маленький мальчик упал с моста во время катания на велосипеде.

Пострадавшего ребенка экстренно доставили в Туймазинскую центральную районную больницу. Врачи продолжают наблюдение за состоянием юного пациента.

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