В Ростовской области 49-летний мужчина попал под поезд

На ж/д перегоне Каменская — Лихая в Ростовской области пассажирский состав травмировал пешехода. Личность пострадавшего уже установили, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.
Как уточнили в транспортной полиции, инцидент произошел на прошлой неделе. С травмами в больницу попал 49-летний житель Волгодонска. Предварительно, мужчина пострадал после нарушения нарушения правил безопасности. Сейчас правоохранители еще выясняют обстоятельства случившегося.
Жителям Дона напоминают: железная дорога — территория повышенной опасности.
Около путей нужно быть осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Сразу остановить состав просто невозможно.
Также взрослым и детям запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода там имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.
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