В Крыму шестерых экс-чиновников осудили за махинации с землей

В группу входили работники архивного отдела и госкомрегистра, землеустроители и другие должностные лица.
«Деятельность этих лиц была направлена на совершение умышленных преступлений против собственности на территории Бахчисарая и Бахчисарайского района с использованием поддельных решений, а также архивных выписок. Участники данной группы преследовали корыстную заинтересованность с целью незаконного приобретения права собственности на имущество», — сказано в сообщении.
Суд назначил виновным различные сроки наказания от одного года до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого и общего режимов. Кроме того, фигуранты обязаны заплатить штрафы от 400 тысяч до 2 миллионов рублей.
В отношении некоторых подсудимых наказание станет условным, если в течение установленного судом срока ими не будут совершены иные преступления, добавили в пресс-службе суда.