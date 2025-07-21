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В Крыму шестерых экс-чиновников осудили за махинации с землей

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. Бахчисарайский районный суд Крыма вынес приговоры шестерым бывшим должностным лицам, которые в составе организованной группы занимались махинациями с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Источник: РИА "Новости"

В группу входили работники архивного отдела и госкомрегистра, землеустроители и другие должностные лица.

«Деятельность этих лиц была направлена на совершение умышленных преступлений против собственности на территории Бахчисарая и Бахчисарайского района с использованием поддельных решений, а также архивных выписок. Участники данной группы преследовали корыстную заинтересованность с целью незаконного приобретения права собственности на имущество», — сказано в сообщении.

Суд назначил виновным различные сроки наказания от одного года до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого и общего режимов. Кроме того, фигуранты обязаны заплатить штрафы от 400 тысяч до 2 миллионов рублей.

В отношении некоторых подсудимых наказание станет условным, если в течение установленного судом срока ими не будут совершены иные преступления, добавили в пресс-службе суда.