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Двое мигрантов с переломами ног найдены на границе с Литвой

С границы граждан Шри-Ланки доставили в больницу в Гродно, где у них диагностировали переломы пяточных костей.

Источник: БЕЛТА

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Двое мигрантов с травмами были обнаружены на белорусско-литовской границе, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Нелегалы из Шри-Ланки были найдены пограничниками в воскресенье, 20 июля, — мужчины были измождены и не могли самостоятельно передвигаться.

«По словам одного из пострадавших, их задержали литовские силовики. На протяжении четырех дней они избивали беженцев, лишали еды и воды, а затем выбросили их на территорию Беларуси через калитку для животных», — сказали в ГПК.

Пор данным комитета, белорусские пограничники оказали иностранцам первую помощь, вызвали на место медиков и проинформировали о произошедшем сотрудников Гродненского РОВД.

Нелегалы были доставлены в больницу скорой Гродно, у обоих врачи диагностированы оскольчатые переломы пяточных костей.