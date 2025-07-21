Двое мигрантов с переломами ног найдены на границе с Литвой

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Двое мигрантов с травмами были обнаружены на белорусско-литовской границе, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Нелегалы из Шри-Ланки были найдены пограничниками в воскресенье, 20 июля, — мужчины были измождены и не могли самостоятельно передвигаться.
«По словам одного из пострадавших, их задержали литовские силовики. На протяжении четырех дней они избивали беженцев, лишали еды и воды, а затем выбросили их на территорию Беларуси через калитку для животных», — сказали в ГПК.
Пор данным комитета, белорусские пограничники оказали иностранцам первую помощь, вызвали на место медиков и проинформировали о произошедшем сотрудников Гродненского РОВД.
Нелегалы были доставлены в больницу скорой Гродно, у обоих врачи диагностированы оскольчатые переломы пяточных костей.