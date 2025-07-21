Мужчина разбился, упав с 200-метрового моста в Сочи

«Это событие стало для нас большим потрясением, — рассказали в пресс-службе сочинского экстрим-парка. — На данный момент ведутся все необходимые работы. Прямо сейчас мы сотрудничаем с МЧС и со всеми компетентными органами, задействованными в разборе данного происшествия».