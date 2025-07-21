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Мужчина разбился, упав с 200-метрового моста в Сочи

В Сочи мужчина упал с моста в экстрим-парке и разбился.

Источник: пресс-служба экстрим-парка

В Сочи мужчина разбился насмерть, упав с моста высотой 207 метров. Это произошло днем 21 июля в развлекательном парке курорта.

«Это событие стало для нас большим потрясением, — рассказали в пресс-службе сочинского экстрим-парка. — На данный момент ведутся все необходимые работы. Прямо сейчас мы сотрудничаем с МЧС и со всеми компетентными органами, задействованными в разборе данного происшествия».

Уточняется, что гость перелез за ограждение моста.

Как сообщили «КП»-Кубань" в СК России по Краснодарскому краю, по факту происшествия проводится проверка, в рамках которой следователь установит все обстоятельства трагедии.

В связи с произошедшим парк временно закрыт.