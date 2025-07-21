Руководство уфимского пансионата отрицает обвинения в пытках пенсионеров

Уфимский пансионат «Печки-лавочки» оказался в центре внимания после публикации шокирующего видео. На кадрах, появившихся в Telegram-каналах, предположительно запечатлена постоялица, связанная скотчем и замотанная туго в простыни.
Министр соцзащиты Башкирии Ленара Иванова поспешила опровергнуть информацию. По ее словам, проверка показала, что опубликованные фотографии не соответствуют действительности. Руководство пансионата якобы готовит документы для подачи иска о защите деловой репутации и уже обратилось в полицию.
— Я сразу позвонила начальнику отдела развития негосударственного сектора минтруда, поскольку он общается со всеми предпринимателями, кто работает на этом рынке. Он проинформировал, что информация, выложенная в сети, по крайней мере, фото, не соответствует действительности, — заявила министр изданию «Башинформ».
Однако силовые ведомства Башкирии отреагировали оперативно. После изучения видеоматериалов Следственный комитет возбудил уголовное дело, параллельно свои проверки начали прокуратура и МВД республики.
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