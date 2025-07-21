Руководство уфимского пансионата отрицает обвинения в пытках пенсионеров

— Я сразу позвонила начальнику отдела развития негосударственного сектора минтруда, поскольку он общается со всеми предпринимателями, кто работает на этом рынке. Он проинформировал, что информация, выложенная в сети, по крайней мере, фото, не соответствует действительности, — заявила министр изданию «Башинформ».