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В новороссийской многоэтажке после взрыва газа возник пожар

В Новороссийске произошел масштабный пожар в жилом доме после взрыва газовоздушной смеси. Огонь охватил три квартиры и распространился на площадь в 300 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать огонь в 15:10. Как сообщили в МЧС, пострадавших и погибших нет,

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Новороссийске произошел крупный пожар в многоэтажном жилом доме. Огнем были затронуты три квартиры, а общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Возгорание, как уточнили в ведомстве, произошло после вспышки газовоздушной смеси. Пожар удалось локализовать в 15:10. Из здания эвакуировали 25 человек, причины произошедшего устанавливаются.