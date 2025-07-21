В новороссийской многоэтажке после взрыва газа возник пожар

В Новороссийске произошел масштабный пожар в жилом доме после взрыва газовоздушной смеси. Огонь охватил три квартиры и распространился на площадь в 300 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать огонь в 15:10. Как сообщили в МЧС, пострадавших и погибших нет,