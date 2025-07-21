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В Минске ОМОН задержал электромонтера из-за его подработки

Милиция заявила о задержании электромонтера в Минске из-за подработки.

Источник: Комсомольская правда

В Минске ОМОН задержал электромонтера из-за его подработки. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Электромонтер хотел подработать, но не вышло», — сказано в сообщении.

Сотрудниками минского наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН был задержан 42-летний электромонтер за незаконный оборот наркотиков. Установлено, что фигурант «трудоустроился» закладчиков в интернет-магазин, связанный с продажей наркотиков.

Мужчина забирал из тайников крупные партии товара, делил их и уже после этого оставлял в тайниках, расположенных на территории Минского района. В милиции заметили: при фигуранте и в закладках было найдено и изъято более 200 граммов опасного вещества.

«Задержанный пояснил, что занялся преступным промыслом в связи с трудным материальным положением», — обратили внимание в ведомстве.

Выяснилось, что фигурант проработал закладчиком менее месяца. В отношении мужчины заведено уголовное дело за хранение и незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

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