Причиной пожара в многоэтажке Новороссийска стал взрыв бытового газа

«Прокуратурой города инициировано проведение надзорных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.