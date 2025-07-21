Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Причиной пожара в многоэтажке Новороссийска стал взрыв бытового газа

Прокуратура проводит проверку после взрыва газа в многоэтажке в Новороссийске.

Источник: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Причиной пожара в многоэтажке Новороссийска стал взрыв бытового газа. Прокуратура проводит проверку, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Напомним, происшествие случилось в многоквартирном доме на Анапском шоссе днем 21 июля. В квартире на пятом этаже взорвался бытовой газ, после чего загорелись три жилых помещения.

Пожар в квартирах уже локализовали. Спасатели продолжают тушить возгорание.

Из дома тем временем эвакуировали 25 человек. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Прокуратурой города инициировано проведение надзорных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.