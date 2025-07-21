Причиной пожара в многоэтажке Новороссийска стал взрыв бытового газа. Прокуратура проводит проверку, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
Напомним, происшествие случилось в многоквартирном доме на Анапском шоссе днем 21 июля. В квартире на пятом этаже взорвался бытовой газ, после чего загорелись три жилых помещения.
Пожар в квартирах уже локализовали. Спасатели продолжают тушить возгорание.
Из дома тем временем эвакуировали 25 человек. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
«Прокуратурой города инициировано проведение надзорных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.