Облил бензином и бросил зажигалку. Мужчина пытался заживо сжечь подругу

В нашей истории мотивы доморощенного Герострата неизвестны: был ли это необдуманный поступок, вызванный алкоголем, или спланированная акция мести? Это только предстоит выяснить следователям. Тем не менее действия поджигателя почти наверняка будут квалифицированы как противоправные: ведь они создали реальную угрозу жизни и здоровью пострадавшей — вплоть до возможности летального исхода. А это значит, что фигуранту всё же придётся ответить по всей строгости закона.