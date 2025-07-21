Облил бензином и бросил зажигалку. Мужчина пытался заживо сжечь подругу

В Ростовской области снова кипят огненные страсти. Правда, если раньше от пламени страдали лишь природные угодья, то теперь оно сыграло ведущую роль в истории, которая могла закончиться трагически.
Житель Усть-Донецкого района решил расправиться со своей сожительницей весьма жестоким способом. Мужчина несчастную женщину запер в доме, а затем поджёг его, пытаясь убить возлюбленную… Подробности — в материале Rostov.aif.ru.
Едва не спалил любимую.
От некогда симпатичного одноэтажного домика остались лишь серые стены из обгоревших досок да тёмные провалы окон — такая картина развернулась в одном из частных двориков станицы Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района. Именно в этом доме 53-летний местный житель попытался заживо сжечь свою 49-летнюю сожительницу.
Чтобы привести свой жестокий замысел в действие, дончанин облил дом бензином, чиркнул зажигалкой и поджёг жилище, предварительно заперев его на замок. Сам при этом он выпрыгнул в окно и заблокировал вход снаружи.
По счастливой случайности женщина осталась жива, всё-таки она смогла выбраться из окна. После этого о случившемся узнали правоохранительные органы.
В отношении неудавшегося душегуба возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
«Фигурант задержан, в отношении него по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
В ведомстве добавили, что следователи выясняют обстоятельства совершения преступления.
Повторение истории.
Интересно, что похожий случай случился в том же Усть-Донецком районе несколько лет назад. Тогда мужчина, которому на тот момент было 44 года, будучи пьяным, затеял ссору со своей женой. Вдоволь наоравшись на женщину, мужчина схватил канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, плеснул содержимое на ноги супруги, а затем бросил в неё зажигалку с пляшущим на кончике огоньком.
Женщине удалось сбить пламя с помощью одеяла. После этого несчастная заперлась в ванной, где ей удалось выбраться из окна на улицу. Далее пострадавшая сумела добежать до дома, где жили её родственники, и попросить помощи.
Тогда в отношении поджигателя также возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Rostov.aif.ru уже рассказывал, что, по мнению экспертов, большинство убийств и покушений на убийства происходит из ревности или мести за измену. Практикующий психолог Анна Рыбинцева объясняла нашей редакции, что чаще всего такие преступления совершаются в состоянии аффекта, поскольку в таком состоянии люди не осознают, к каким последствиям это может привести.
В нашей истории мотивы доморощенного Герострата неизвестны: был ли это необдуманный поступок, вызванный алкоголем, или спланированная акция мести? Это только предстоит выяснить следователям. Тем не менее действия поджигателя почти наверняка будут квалифицированы как противоправные: ведь они создали реальную угрозу жизни и здоровью пострадавшей — вплоть до возможности летального исхода. А это значит, что фигуранту всё же придётся ответить по всей строгости закона.