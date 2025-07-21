Путин наградил посмертно сторожа краеведческого музея в Судже

«За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью “За храбрость” II степени Андрееву Аллу Александровну — сторожа Суджанского краеведческого музея — филиала областного бюджетного учреждения культуры “Курский областной краеведческий музей” (посмертно)», — говорится в документе.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. ВСУ при отступлении 14 марта нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, еще двое человек ранены, историческое здание было практически уничтожено.
Суджанский краеведческий музей был основан в 1962 году, он располагался в двухэтажном доме Чупилова, построенном в конце XIX века и признанном памятником архитектуры. После атаки ВСУ врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что музей будет восстановлен, а его экспонаты вернутся на свое законное место. Российские музеи собрали более 90 миллионов рублей на восстановление разрушенного при атаке ВСУ краеведческого музея в курской Судже, сообщал Хинштейн.