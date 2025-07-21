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Путин наградил посмертно сторожа краеведческого музея в Судже

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью «За храбрость» II степени сторожа краеведческого музея в Судже Аллу Андрееву, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: Соцсети

«За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью “За храбрость” II степени Андрееву Аллу Александровну — сторожа Суджанского краеведческого музея — филиала областного бюджетного учреждения культуры “Курский областной краеведческий музей” (посмертно)», — говорится в документе.

В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. ВСУ при отступлении 14 марта нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, еще двое человек ранены, историческое здание было практически уничтожено.

Суджанский краеведческий музей был основан в 1962 году, он располагался в двухэтажном доме Чупилова, построенном в конце XIX века и признанном памятником архитектуры. После атаки ВСУ врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что музей будет восстановлен, а его экспонаты вернутся на свое законное место. Российские музеи собрали более 90 миллионов рублей на восстановление разрушенного при атаке ВСУ краеведческого музея в курской Судже, сообщал Хинштейн.

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