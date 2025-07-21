Полученный международный статус пещеры Шульган-Таш даст новые перспективы

Получение международного признания означает не только престиж, но и конкретные преимущества. Объект получает дополнительную защиту, так как государство берет на себя обязательства по его сохранению согласно строгим международным стандартам. Это включает усиленную правовую охрану и доступ к экспертной поддержке специализированных организаций.