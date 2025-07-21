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Полученный международный статус пещеры Шульган-Таш даст новые перспективы

В Уфе рассказали, что даст международный статус пещеры Шульган-Таш.

Источник: Комсомольская правда

Признание наскальных рисунков пещеры Шульган-Таш частью Всемирного наследия ЮНЕСКО открывает перед Башкирией целый ряд возможностей. Как отметил первый вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев на оперативном совещании в ЦУРе, этот статус станет важным инструментом для сохранения уникального памятника природы и истории.

Получение международного признания означает не только престиж, но и конкретные преимущества. Объект получает дополнительную защиту, так как государство берет на себя обязательства по его сохранению согласно строгим международным стандартам. Это включает усиленную правовую охрану и доступ к экспертной поддержке специализированных организаций.

Для развития туризма статус ЮНЕСКО становится мощным катализатором. Повышенный интерес со стороны путешественников будет способствовать развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и росту инвестиционной привлекательности региона, сказал чиновник.

Также новый статус потребует разработки специального плана управления, который предусмотрит четкое определение границ памятника и создание буферной зоны. Это позволит лучше контролировать состояние пещеры и ее окрестностей.

Международное признание также откроет возможности для научного сотрудничества. Специалисты смогут обмениваться опытом с зарубежными коллегами, перенимать современные технологии сохранения культурного наследия. Кроме того, планируется развитие образовательных программ, которые помогут местным жителям и гостям Башкирии лучше понять ценность этого уникального памятника, считает Кильсенбаев.

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