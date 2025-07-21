Бастрыкин взял на контроль дело погибшего под колесами ребенка из Миасса

Глава СУ СК России, Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ведомства по Челябинской области представить доклад по делу погибшего под колесами внедорожника школьника из Миасса. Информация об отказе в возбуждении уголовного дела в региональном ОВД, прозвучала в эфире федерального канала, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в Челябинской области родители погибшего под колесами внедорожника ребенка требуют возбуждения уголовного дела.
Сообщается, что отказ в его возбуждении был обусловлен тем, что водитель не мог избежать наезда, поскольку ребенок выбежал на проезжую часть внезапно. Кроме того, в программе критикуется содержание участка дороги местной администрацией.
По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Доклад по установленным в ходе следствия обстоятельствам и доводам, озвученным в телевизионных эфирах, будет представлен Александру Бастрыкину.