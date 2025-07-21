РЖД сообщили о ходе восстановления графика поездов после атаки дрона

В Ростовской области в ночь на 21 июля средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников в нескольких городах и поселках, в том числе в Каменоломнях, где от упавших обломков сбитого дрона загорелась кровля здания диспетчерского пункта железнодорожного вокзала.