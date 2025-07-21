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«Мама, я сбила пешехода»: подросток и его друг жестоко обманули четырех женщин

Двое жителей Балаково выплатили ущерб за телефонное мошенничество.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Балаково судебные приставы завершили дело о мошенничестве, в котором двое местных жителей обманули четырех женщин. История началась два года назад, когда 16-летнему парню через мессенджер предложили участвовать в афере. Он вовлек в схему своего знакомого, и вместе они разыграли классический сценарий с «попавшей в ДТП дочерью». Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное ГУФССП.

— Одна из потерпевших получила звонок от женщины, рыдающим голосом называвшей ее мамой и сообщившей о наезде на пешехода. Затем «следователь» убедила жертву, что можно избежать уголовного дела, заплатив 495 тысяч рублей компенсации, — уточняют журналисты.

Суд обязал мошенников возместить ущерб. Приставы арестовали их счета, запретили продавать имущество и выезжать за границу. В итоге преступники полностью погасили долг перед первой потерпевшей (440 тысяч рублей) и возместили ущерб еще трем обманутым жертвам.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что звонок от «шефа» обернулся катастрофой. Сибирячка проснулась в другом городе без денег, а после лишилась квартиры.