«Мама, я сбила пешехода»: подросток и его друг жестоко обманули четырех женщин

В Балаково судебные приставы завершили дело о мошенничестве, в котором двое местных жителей обманули четырех женщин. История началась два года назад, когда 16-летнему парню через мессенджер предложили участвовать в афере. Он вовлек в схему своего знакомого, и вместе они разыграли классический сценарий с «попавшей в ДТП дочерью». Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное ГУФССП.