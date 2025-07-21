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В Башкирии прозвучат взрывы

В Баймакском районе Башкирии введут временное ограничение движения.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завтра, 22 июля, с 13:00 до 16:00 на участке с 87 по 89 км автодороги Магнитогорск — Ира в Баймакском районе будет полностью перекрыто движение для всех видов транспорта. Об этом предупреждает республиканский Госкомитет по ЧС.

Ограничение связано с проведением взрывных работ на данном отрезке дороги. Водителям рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты и учитывать временные неудобства при поездках в указанный период.

— Движение будет восстановлено сразу после завершения работ и проверки безопасности дорожного полотна, — добавили в ведомстве.