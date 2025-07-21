В Башкирии прозвучат взрывы

В Башкирии завтра, 22 июля, с 13:00 до 16:00 на участке с 87 по 89 км автодороги Магнитогорск — Ира в Баймакском районе будет полностью перекрыто движение для всех видов транспорта. Об этом предупреждает республиканский Госкомитет по ЧС.